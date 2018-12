Obrat pašeračky Terezy. Nová víra ji má dostat z vězení ven!

Tereza H., která byla v lednu letošního roku zadržena v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu, nově prohlásila, že jela do země studovat islám a přijmout pákistánskou kulturu. Studium muslimského vyznání může být podle páksitánských médií novou taktikou před rozhodnutím soudu o její vině.

Češka Tereza H. v pákistánském vězení stále čeká na rozhodnutí nejvyššího soudu, které by se mělo podle posledních informací blížit ke konci. Zatím však není jasné, kdy přesně to bude. Podle pákistánského webu Dunya to nebude dřív než v novém roce a Terezu tak čekají vánoční svátky v nejistotě ve vazbě.

Tereza se podle pákistánského serveru Mera Mirpur již dříve přiznala, že pašovala heroin z Pákistánu do Spojených arabských emirátů. Teď však otočila a oznámila novou verzi důvodu její cesty do země. Prý sem přicestovala kvůli studiu islámu.

Nejen, že se měla naučit náboženství, ale přijala za svou i pákistánskou kulturu. Nosila tradiční oblečení a zahalovala se šálem.

V novém prohlášení měla také odmítnout vědomé pašování drog z mezinárodního letiště a uvést, že ji úředníci zatkli bezdůvodně.

Tereza byla zadržena v lednu na letišti v pákistánském Láhauru, celníci objevili v jejím kufru devět kilo heroinu. Čelí obvinění z pašování drog.

