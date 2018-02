Osmany s přítelem ve Výměně telepaticky komunikoval. Má důkaz

Ve středeční Výměně manželek jste viděli netradiční rodinu z Nižboru, kterou tvoří slavný módní návrhář Osmany Laffita (50) a jeho přítel Guy (49). Na druhé straně jste se seznámili s Luckou (35), Davidem (35), dcerami Soňou (18), Lucií (6), Kristýnou (5) a syny Davidem (12), Jakubem (14), Michalem (10) a Filípkem (10 měsíců), kteří žijí v Chotusicích.

Homosexuální pár se do Výměny nepřihlásil kvůli penězům, Osmanyho prý lákalo vyzkoušet si, jestli dokáže žít jiný styl života. A jeho dlouholetý partner Guy ho v tom plně podpořil.

I když jsou celebrity, žádné protekce se od štábu nedočkali. "Myslel jsem si, že to bude v pohodě a večer si budu moct psát na telefonu. Ale vzali mi mobil, hned jak jsem přijel. Bylo to katastrofické," řekl s nadsázkou Osmany.

Se svým partnerem ale přesto v kontaktu byl, i když jinak, než by se mohlo zdát. Osmý den se totiž stalo něco podivného. Guy měl neodbytný pocit, že se něco v druhé rodině děje, a to přitom už byli na Kanárských ostrovech. A taky že se dělo! "V den, kdy on to cítil, na mě padla nostalgie a stres. Říkal jsem si, že to nezvládnu, začínal jsem plakat," popsal Laffita.

Byl prý hrozně unavený. V noci takřka nespal – jednak kvůli tomu, že David se dlouho do noci díval na televizi, a také proto, že spal v jednom pokoji s děvčaty, která se v noci často budila. Podle Osmanyho mezi ním a jeho partnerem funguje telepatie.

Návrhář přiznal, že je to Guy, který se o něj stará. "Já mám doma taky sedm dětí, ale v jednom," smál se Guy. Proto ho překvapilo, jak velká změna u nich po návratu domů nastala. "Druhý den po tom, co se vrátil, mi poprvé za 25 let udělal snídani," pochlubil se Guy.

S druhou rodinou v kontaktu jsou. Lucka je dokonce pozvala na oslavu narozenin malého Filípka. Z časových důvodů ale bohužel přijít nemohli. "Potřebuju vědět věci hodně dopředu," litoval Osmany a doufá, že ho pozvou na další narozeniny.

