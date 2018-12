Policie obviní únosce z Příbrami, v bance hodiny držel devět lidí!

V sobotu odpoledne kriminalisté obviní muže, který v pátek držel několik hodin rukojmí v příbramské pobočce UniCredit Bank. Portálu TN.cz to potvrdil mluvčí středočeské policie Pavel Tuxa.

"V odpoledních hodinách zahájíme trestní stíhání zadrženého muže, a to kvůli zločinu braní rukojmí. V případě odsouzení mu hrozí pět až dvanáct let vězení," řekl policejní mluvčí Pavel Tuxa. Zároveň dodal, že podají návrh na vzetí muže do vazby.

Ozbrojený muž v pátek odpoledne vtrhl do banky v centru Příbrami, kde držel devět rukojmí. Dva zaměstnance a sedm klientů. Podle policie měl jednou demonstrativně vystřelit do stropu.

Znáte někoho z lidí, kteří byli v bance? Ozvěte se nám

Po pár hodinách policisté vnikli dovnitř a rukojmí osvobodili. Útvar rychlého nasazení krátce poté vyvedl pachatele ven. Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Muž se pouze snažil upoutat pozornost a přilákat média.

Podle agentury ČTK byl muž držitelem zbrojního průkazu. U sebe měl funkční pistoli. V minulosti se dopustil drobné trestné činnosti. Teď mu hrozí 5 až 12 let za mřížemi.

Podívejte se na reportáž z Televizních novin: