Poznáte členku královské rodiny? Slaví narozeniny! Top zajímavosti

Právě 4. června slaví narozeniny žena, jejíž jméno bude už navždy spjato s britskou královskou rodinou. Bývalé herečce a současné vévodkyni ze Sussexu je 37 let, žádná velkolepá oslava ji ale tento den nečeká. Meghan narozeniny oslaví na svatbě.

Vévodkyně ze Sussexu slaví své první narozeniny coby členka královské rodiny. Bujarých oslav se ale nedočká, právě tento den totiž její manžel - princ Harry - jde za svědka jednomu ze svých nejbližších přátel Charliemu van Straubenzeemu. A Meghan svého muže doprovází.

Důvodů k odložení oslavy má však Meghan víc. Čtvrtý srpen je totiž kromě jiného i dnem, kdy se narodila maminka královny Alžběty II.. A u té se dá očekávat, že se bude chtít věnovat vzpomínkám na zesnulou ženu.

Zajímavosti o Meghan

V souvislosti s narozeninami vévodkyně Meghan média zveřejnila největší zajímavosti z jejího života. Toto jsou některé z nich:

1) Meghan si vždy na své narozeniny dává sklenku vína a hranolky. Jde o tradici, která vznikla v době, kdy navštěvovala otce v televizním studiu v Los Angeles. Ačkoli přes týden si kvůli přísné dietě musí hlídat váhu a jí jen veganská jídla, ani letos tuto tradici porušit nemusí.

2) Vévodkyně ze Sussexu si zakládá na vzdělání. Mluví plynule španělsky (studovala v Madridu) a zvládá i základy francouzštiny a portugalštiny. Od dvou do jedenácti let chodila do školy pro děti hollywoodské smetánky, kde byla její spolužačkou třeba herečka Scarlett Johanssonová. I když věděla, že chce být herečkou, vždy ji zajímala i politika. Na Northwesternské univerzitě si proto ke studiu divadelní vědy přibrala ještě mezinárodní vztahy.

3) Bývala sice herečkou, dnes je ale Meghan součástí královské rodiny. Je její druhou nejmenší členkou (hned po královně) a druhou nejstarší nevěstou v královské rodině (po manželce prince Charlese Camille).

4) Meghan umí psát oběma rukama, ráda peče, miluje hudbu (hraje na kytaru a zpívá), má slabost pro nakupování.