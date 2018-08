Za nehodu v opilosti navždy bez řidičáku, navrhují politici ČSSD

Za nehodu, při které opilý řidič někoho usmrtí, chtějí politici přísnější tresty. Někteří navrhují doživotní odebrání řidičského průkazu, další rovnou vyšší sazby trestů. Novela by mohla platit už od července 2019. Píše o tom páteční MF Dnes.

V roce 2017 způsobili opilí řidiči za volantem přes čtyři tisíce nehod. Zemřelo při nich 48 lidí. Tresty za usmrcení se pohybují kolem šesti let, z vězení je viník ale často podmíněně propuštěn po odpykání třetiny doby. Za několik let pak získá i řidičák.

To teď chtějí politici změnit. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka pro deník uvedl, že už na novele trestního zákoníku, která by zvýšila tresty za nehody v opilosti, začal pracovat. Mohl by podle něj být schválen v krátké době a účinnosti nabýt už 1. července 2019.

"Považoval bych za správné zpřísnit v případě usmrcení člověka při řízení v­opilosti možnost podmíněného propuštění. Kromě toho bych také rád zahájil debatu, jestli člověk, který takovým způsobem nenávratně rozvrátil život celé rodiny, má mít vůbec právo řídit motorová vozidla. Tady si dovedu představit doživotní zákaz," řekl Chvojka.

Pro svůj návrh bude mít ve Sněmovně podporu napříč stranami. Pro by byl třeba i poslanec ODS Marek Benda. "Jen u podmíněného propuštění bych byl opatrný a hodně o tom přemýšlel, v takovém případě mi připadá rozumější rovnou zvednout trestní sazbu," sdělil novinám.

Poslanec ANO Aleš Juchelka by se rád na novele podílel. "Rozhodně bych byl pro zvýšení trestní sazby s tím, že bych byl pro odebrání řidičáku na doživotí tomu, kdo v opilosti zaviní nehodu, zvlášť tragickou. Podle mě je to srovnatelné s vraždou," prohlásil pro deník.

Ministerstvo spravedlnosti podle premiéra Andreje Babiše podobnou novelu nepřipravuje. Zároveň ale šéf ANO ujistil, že by pro takový návrh ve Sněmovně hlasoval. Zvlášť by zvýšil tresty v závažných případech, například za usmrcení dítěte.