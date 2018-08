Prokletí kapely Fešáci! Zemřel další člen, v sobotu ještě hrál

"Máme pro všechny fanoušky a přátelé skupin Fešáci a Přímá linka velmi smutnou zprávu. Dnes krátce po půlnoci nás náhle a navždy opustil náš kolega, kamarád a skvělý bubeník Martin Melničenko," napsali Fešáci v neděli na facebooku.

Právě s kapelou Přímá linka přitom Melničenko ještě v sobotu koncertoval. Zatím není jasné, co přesně se stalo. Skupina Fešáci potvrdila pouze to, že bubeník zemřel v noci na neděli. Bylo mu pouhých 54 let.

Fanoušci nerozumí tomu, jak se to mohlo stát, a v komentářích vyjadřují svoji soustrast. "Nechápu, v sobotu jsem byla na Budyňskym poutníkovi a Přímé lince to výborně hrálo," uvedla Gábina. "V sobotu hrála Přímá linka i v Malé Lečici ve 22 hodin, jeho poslední vystoupení," připsal Roman.

Kapely už oznámily, kdy a kde se bude konat bubeníkův pohřeb. "Poslední rozloučení s Martinem Melničenkem se uskuteční v pátek 10.8. v 11.00 hod. ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice," informovali na sociální síti.

Jen před třemi měsíci se přitom museli Fešáci rozloučit s jiným dlouholetým členem. Bavič a hudebník Josef Mladý zemřel na začátku května, kdy po dlouhém boji podlehl rakovině. Bylo mu 63 let a na poslední cestě ho přišly vypravit známé osobnosti z oblasti hudby, filmu i zábavy.