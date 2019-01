Psycholog si posvítil na Plekance s Vondráčkovou. Nebral si servítky

Rozvod Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance se řeší dlouhé měsíce, a to i prostřednictvím sociálních sítí. Osobní problém, řešitelný klidným společným prohlášením, se stal skrz naskrz problémem veřejným. Co si o divoké rozvodové bitvě myslí psycholog?

Sedm let působilo manželství Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance idylicky. Jenže šťastně až do smrti spolu nežili, loni v srpnu se jejich manželství rozpadlo. Místo toho, aby se na rozchodu a péči o syny Matyáše a Adama nějak rozumně domluvili, začali si účty vyřizovat přes média a sociální sítě.

"Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já?" "Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím." Díky za vaše přátelství, díky kterému vím, kde mám domov," okomentovala Lucie konec vztahu na facebooku.

To její manžel nenechal bez odezvy a brzy se jejich soukromí proměnilo v internetovou bitvu. Také proto je jejich rozvod v posledních měsících jedním z nejvyhledávanějších témat na internetu.

"Mnohdy jsou otevřenější, než my ostatní, jenom proto, že už jsou na to zvyklí a ztratili nějakou ostražitost. Zkrátka a dobře – nepřijde jim to," myslí si psycholog Tomáš Morávek.

Co dalšího si psycholog o nelítostné rozvodové bitvě myslí? A které další celebrity propíraly nechutné detaily svých vztahů na veřejnosti?