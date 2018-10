Rytmus řekl, proč maže minulost s Darou. Bez nadávek to nebylo!

Rapper Patrik Vrbovský alias Rytmus znovu rozvířil vody. Po rozchodu s Darou Rolins smazal všechny společné fotky a naposledy také video, které jí vytvořil k výročí. Teď se konečně vyjádřil k tomu, proč to dělá. Neobešlo se to bez sprostých slov.

Strávili spolu sedm let, ale teď to vypadá, že by Rytmus na dobu, kdy žil se slavnou zpěvačkou, raději zapomněl. Jak jinak si vysvětlit, že ze sociálních sítí smazal všechny společné fotky a teď také videoklip 8. October, který natočil k jejich výročí.

Podle rappera je ale všechno jinak. "Víte, proč jsem to vymazal? Protože jste přehajpovaní a přeemotivovaní mojí minulostí. Takže vám to jen ulehčuju, abyste z toho nechytali záchvaty," napsal k příspěvku na instagramu.

Za smazáním fotek podle něj nestojí nikdo jiný, jak někteří fanoušci naznačovali. Prý si pouze chce uchovat vzpomínky jinak. "Já vím, bulvár by nejraši chtěl, abych nosil Dařiny fotky v peněžence, ale nechte na mě, kde si ty vzpomínky uchovám," pokračuje Rytmus.

Oba prý za vztahem udělali tlustou čáru, proto už se vůbec nemusí řešit. Vrbovský navíc tvrdí, že s Darou nijak nebojuje. "Dary si nadále vážím (žádná válka, vy ko*oti), ale kapitola s ní je definitivně uzavřená. Od LEDNA pro nás oba," zakončil rapper.





Jeho bývalá partnerka to ale, zdá se, vidí jinak. "Trošku mě mrzí, že se nám nepodařilo zůstat v kontaktu jako přátelé. Nejsme nějak rozhádaní, ale mám takový pocit, jako by mě chtěl ze svého života vymazat," uvedla Dara už dříve pro portál pluska.sk.