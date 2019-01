Samková si udělala čas na fandy! S dětmi řádila na snowboardu

Snowboardcrossový kemp je pro děti od sedmi let a na zkušenostech vůbec nezáleží. "Těm, kteří už umí trochu víc jezdit, tak se jim snažíme ukázat, co snowboardcross obnáší a těm, co jsou tady uplně poprvé, se snažíme ukázat jak jezdit uplně od začátku," vysvětlila Eva Samková.

Děti jsou ze Samkové u vytržení a hltají každé její slovo. Je to hlavně zábava a nesmí chybět ani fotečka. "S Evou jsem jezdila na kotvě a naučila mě obloučky," popsala jedna z účastnic kempu.

Není to ale jen o ježdění. Samková musí také pomáhat s vázáním nebo s čištěním brýlí. "Je to takové chůvičkování, ale oni jsou na druhou stranu takový, že si pomůžou i navzájem," dodala Samková.

A kdo ví, třeba právě někdo z těchto dětí půjde ve šlépějích zlaté olympioničky a za pár let bude z velkých sportovních svátků vozit cenné kovy.