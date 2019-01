Šel Patrik na léčení? Veronika řekla, jestli jim vztah vydržel

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu ze Suchých Lazců na Opavsku, kterou tvoří Marcela (32), Michal (31), Markéta (2) a Eliška (8). Na druhé straně jste se seznámili s Veronikou (21), Patrikem (26) a Adelhaid (1 rok), kteří žijí v Děčíně.

Veronika s odstupem času vzpomíná na Výměnu v dobrém, i když ohlasy z okolí moc pozitivní nejsou. Od natáčení si slibovala zlepšení vztahu s přítelem Patrikem. Chtěla, aby viděl, jak se žije jinde - že tak dokonalý úklid, který on požaduje, není něco, bez čeho by se nedalo žít. A to se prý povedlo. "I díky tomu se Patrik hodně zklidnil, prioritou jsou pro něj už jiné věci než úklid," popsala.

Na náhradního manžela Michala má hezké vzpomínky. "Za pití ho nesoudím, každý jsme si v životě něčím prošli. Byl v pohodě, snažil se mi pomáhat, vycházel mi vstříc co se týče změny režimu," vzpomínala.

Vadilo jí ale, jak Michal během Výměny Marcelu očerňoval. Od sousedů se totiž dozvěděla, že je všechno trochu jinak, než jí tvrdil. "Všechny jejich problémy házel na Marcelu, že nemá čas na děti, že raději chodí do práce. Přitom Marcela je ta, která to tam finančně táhne, takže jí nic jiného nezbývalo. Michal byl ten, který je zadlužil," myslí si Veronika.

Nejraději vzpomíná na to, když šly s Eliškou na taškařici. "Měla rozzářené oči a velkou radost, když jsem jí dělala masku čarodějnice. Sblížilo nás to, moc jsme si to užily," svěřila se. Podobně si užila také návštěvu bowlingu.

Jí samotné prý Výměna dala životní restart. "Zamyslela jsem se nad tím, jaká jsem, jakou mám povahu. Uvědomila jsem si, co všechno jsem v životě vybudovala," popsala. A změna nastala i u Patrika. "Povahu, kterou má, má pořád. To se asi od základu nezmění. Ale když to srovnám před Výměnou a teď, tak se hodně zklidnil a změnil. Za to jsem hrozně ráda. Ve skutečnosti není tak hnusnej, jak se projevil v televizi," hájí partnera žena.

Na léčení, o kterém se po skončení natáčení bavili, Patrik nenastoupil. "Dostal čočku, uvědomil si, jaké to je žít s někým jiným a co všechno tady dělám. Změnil se jen díky vlastní vůli," pochválila si Veronika.

S druhou rodinou v kontaktu je - nejdřív s Michalem, teď už jen s Marcelou. "Voláme si, ale že bychom se potkali, je asi nereálné. Já mám na Výměnu hezké vzpomínky, o Páťovi se to ale říct nedá, takže by o setkání nestál," zakončila.

