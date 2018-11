Starejte se o své peníze

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Podle studie dokáže až 80 procent lidí tvořit úspory. Musí však chtít a něco pro to udělat. Je třeba změnit svůj přístup nejen k příjmům, ale i výdajům. Není to však nic příliš náročného. Stačí dodržovat pár jednoduchých tipů. Jakmile vám například přijde výplata, přesuňte hned pomocí trvalého příkazu peníze na spořicí účet , který je výhodněji úročený, než běžný, kde je úrok zpravidla blízký nule.Je třeba také neplýtvat a neutrácet za zbytečnosti, které opravdu nepotřebujete. Znáte například to vábivé pokušení slev? Nenechte se zlákat. Položte si vždy otázku, zda danou věc skutečně potřebujete a zda byste si ji koupili i v případě, že by na ní nebyla cedulka slevy.Je dobré udělat si revizi i ve splátkách půjček. Často platíte víc, než je opravdu třeba. Můžete tak ušetřit nemalé peníze, které jistě dokážete využít mnohem lépe.„Pokud platíte několik půjček, většinou vyjde výhodněji sjednotit je refinancováním do půjčky jedné. Možné je také sloučení půjček rodinných příslušníků. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, splátky kontokorentů nebo různých kreditních karet,“ doporučuje Radka Černá se Sberbank.Pokud vám zbydou další příjmy, vyplatí se uvažovat i o investici . Odborníci se shodují, že vhodná a ihned dostupná rezerva by se měla rovnat dvěma až třem měsíčním příjmům a jejich vhodným způsobem umístění je spořicí účet, který přináší zhodnocení a umožňuje okamžitou dostupnost. Finance, které tuto rezervu přesahují, investujte.A nebojte se, není to žádná věda. Dobrá banka je dnes komplexním průvodcem klienta světem financí a její odborníci jsou ochotní poradit jak s nedostatkem financí, tak s výhodným uložením finančního přebytku. Jednoduše přijďte a poraďte se. „Peníze na běžném účtu se dnes bohužel nijak nezhodnotí. Našim klientům proto nabízíme k pravidelné investici fondy různého zaměření již od 500 korun měsíčně. Nemusíte se bát, že daným odvětvím a investování nerozumíte, náš zkušený tým bankéřů s celým procesem investice od A do Z pomůže,“ říká Radka Černá se Sberbank.Pokud si tak ve volných dnech v klidu projdete a spočítáte své finanční prostředky a rozhodnete se vyžít naše rady, bude se s nimi mnohem lépe hospodařit. Na penězích totiž záleží.