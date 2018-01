Stavba dálnice D1 se zastaví. Auta musejí ustoupit zvířatům!

Křeček polní, skokan štíhlý, rákosník velký nebo netopýr. Kvůli těmto chráněných druhům se zatím dé jednička kolem Přerova stavět nebude.

Ekologové totiž uspěli u olomouckého krajského soudu. Podle jeho mluvčího jde o specifický případ, kdy je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem.



Pokud by se stavba neodložila, mohli by v přírodě v místě, kudy má dálnice vést, vzniknout změny, které by už nešlo vrátit. Soud má teď 90 dní na to, aby rozhodl o samotné žalobě.



Soudní tahanice s ekology můžou ale trvat dlouhé roky podobně, jako při stavbě dálnice D49, kde se podobný problém řeší už od roku 2014.







Nedávno se navíc přidali i archeologové, kteří chtějí dalšího půl roku na zkoumání lokality u Přerova. Na záchranný průzkum dostali původně rok a v březnu by měli lokalitu přenechat stavební technice. Hlavně přerovská část Předmostí ale, podle nich, potvrdila svou pověst významného naleziště.



Kdy řidiči poprvé projedou celou trasu dálnice z Prahy až do Ostravy, tedy není zatím vůbec jasné.