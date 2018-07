Světový výrobce stahuje z trhu kondomy! Mohou se protrhnout

Nebezpečné výrobky jsou podle prohlášení firmy ty s označením "Real Feel" a "Latex Free", přičemž druhý jmenovaný se v Česku neprodává v kamenných obchodech, ale ze zahraničí ho dováží některé e-shopy.

Firma uvedla, že se vada ve výrobcích týká pouze britského a irského trhu, proto by si Češi měli dát pozor, pokud do těchto destinací budou cestovat a pokud budou objednávat z neautorizovaných e-shopů na internetu, které mohly vadné produkty dodávat.

Čeští zástupci Durexu po našem oslovení ale uvedli, že některé vadné šarže se přeci jen dotkly i českého trhu!

Zdroj: durex.co.uk Vadný produkt - Durex Real Feel

"Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv jsme se rozhodli stáhnout postížené šarže výrobku Durex Real Feel. Spotřebitelé mohou vrátit zakoupené produkty, pro tento účel mohou kontaktovat linku péče o zákazníky 234 147 096, kde získají informace o způsobu vrácení a refundaci výrobků," napsal Andrej Bosanac, český zástupce pro komunikaci firmy.

"Zjistili jsme, že některé kondomy, které jsme letos vyrobili, nesplňují přísné podmínky pro výdrž materiálu. Chyba ve výrobě se dotkla kondomů bez latexu (je jím i druh Real Feel, pozn. red.), které jsou vhodné pro ty, kteří jsou jinak na latex alergičtí," napsala firma v prohlášení.

Zdroj: durex.co.uk Vadný produkt - Durex Latex Free

Podle společnosti nejsou zákazníci, kteří už si produkty zakoupili, v přímém ohrožení. Pokud však uživatelé zjistí, že kondom skutečně prasknul, měli by do 72 hodin od styku navštívit lékaře - a to jak kvůli případnému těhotenství, tak kvůli přenosným nemocem.

Stažení z trhu se konkrétně týká těchto šarží:

V České republice:

Durex Real Feel, č. šarže č. šarže 1000427067, datum expirace leden 2021

Durex Real Feel, č. šarže 1000438055, datum expirace 2021-01

Ve Velké Británii a Irsku:

Durex Real Feel 6 Pack, č. šarže 1000438054, datum expirace: leden 2021

Durex Real Feel 12 Pack, č. šarže 1000444370, datum expirace: únor 2021

Durex Real Feel 12 Pack, č. šarže 1000474804, datum expirace: únor 2021

Durex Real Feel 12 Pack, č. šarže 1000419930, datum expirace: leden 2021

Durex Real Feel 12 Pack, č. šarže 1000444367, datum expirace: únor 2021

Durex Real Feel 12 Pack, č. šarže 1000416206, datum expirace: prosinec 2020

Durex Real Feel 18 Pack, č. šarže 1000434066, datum expirace: leden 2021

Durex Real Feel 18 Pack, č. šarže 1000430479, datum expirace: leden 2021

Durex Latex Free 12 Pack, č. šarže 1000444367, datum expirace: únor 2021

Durex Latex Free 12 Pack, č. šarže 1000433145, datum expirace: leden 2021

"Durex kondomy Real Feel jsou vyrobeny z polyisoprenu, syntetického latexu. Tato řada kondomů bez latexu představuje 2,7 % z celkových prodejů Durexu. Nastalá situace se netýká žádných dalších produktů Durex," dodal Bosanac.