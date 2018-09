Skrývá Meghan těhotenské bříško? Video to podle Britů dokazuje

Na první pohled se to zdá být zcela jasné - další královské miminko je na cestě! Britové jsou u vytržení. "Sázím na to, že je Megan Markle těhotná,“ uvedla na Twitteru jedna z uživatelek. "Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle vypadá, že je těhotná. Zářivá pleť, lesklejší vlasy a tak dále,“ doplnil další.

Z jiných úhlů už to ale zas tak zřejmé není. Meghan oblékla šaty s volány, které z boku vytvářejí dojem těhotenského bříška. Jak se vévodkyně pohybovala, bříško mizelo a zase se objevovalo.

O tom, že je vévodkyně ze Sussexu těhotná, se spekuluje už od chvíle, kdy s princem Harrym vyšli z Kaple svatého Jiří. Bulvární média už několikrát napsala, že první potomek královského páru je hotová věc. Dokud ale zprávu nezveřejní Kensingtonský palác, můžou se fanoušci jen dohadovat.

I když už někteří tvrdí, že má manželka prince Harryho v sedmatřiceti letech na založení rodiny nejvyšší čas. Meghan má před sebou královské povinnosti, které by těhotenství spíš zkomplikovalo. Královský palác už dříve potvrdil, že Harry a Meghan pojedou na podzim na oficiální cestu na Nový Zéland, do Austrálie, na Fiji a do království Tonga. Přesný termín ani program zatím neupřesnil.