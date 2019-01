Tomáš z Výměny byl tak tlustý, že nemohl mít sex! Obézní jsou i děti

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíte rodinu z vesnice Tetčinec, kterou tvoří Jana (35), Tomáš (43), Lukáš (13) a Jakub (10). Na druhé straně se seznámíte s Bárou (32), Otou (33), Šimonem (11) a Eliášem (2,5), kteří žijí v Praze.

První rodinu přihlásil do Výměny manželek Tomáš. Od účasti v projektu si slibuje, že jeho partnerka pozná, že on je tím nejlepším mužem, kterého mohla potkat. Druhou rodinu přihlásila do pořadu Bára, které vadí, že její přítel je hodně časově zaneprázdněný a nevěnuje se rodině tak, jak by si představovala.

Pro Báru bude desetidenní život v náhradní rodině velkým šokem. Hodně bude bojovat s tím, že všichni tři členové rodiny mají velkou nadváhu a nechtějí s tím nic dělat. Za vinu to dává jejich otci, který je v nadměrné konzumaci jídla ještě podporuje.

Tomáš se dokonce sám nechá slyšet, že v době jeho největší nadváhy nemohl provozovat ani sex. Zděšená bude Bára také z toho, když Tomášova jedenáctiletého syna postaví na váhu a ta ukáže necelých sto kilogramů. Podaří se Báře za deset dní změnit stravovací návyky v náhradní rodině?

