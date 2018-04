Nálet na Sýrii měl být ničivější! Trump chtěl třikrát více raket

Pentagon předložil Trumpovi tři varianty útoku na Sýrii, z nichž měl vybrat. Ke konečné verzi bombardování se dospělo až po rozsáhlé diskuzi při setkáních Národní bezpečnostní rady, píše portál Wall Street Journal. Nakonec spojenci sáhli po umírněnější variantě.

Jako první ministr obrany Jim Mattis navrhoval úder na omezený počet vojenských cílů, které měly být spojeny s výrobou chemických zbraní. Druhá varianta počítala s náletem na více cílů, ovládaných syrských režimem - včetně základen a údajných výroben chemických zbraní.

Nejrozsáhlejší možnost, která mohla zahrnovat i útok na ruské či íránské základny v Sýrii, nejdříve podporoval prezident Trump i americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. Rakety by ochromily Asadovu vojenskou sílu, aniž by byla ohrožena jeho politická moc.

Takové bombardování by bylo podle expertů asi třikrát masivnější než to, které spojenecké síly USA, Francie a Velké Británie nakonec provedly. Přikročily ke kompromisu a v sobotu ráno odpálily na Sýrii asi stovku střel. Důvodem bylo i to, že tvrdší postup by vyvolal větší reakci Moskvy a Teheránu.

V syrské státní televizi se teď objevila informace, že v noci na úterý zlikvidovala syrská obrana dvě rakety nad základnou v provincii Homs. Televize však neuvedla, kdo za útokem stojí. Pentagon v reakci na něj sdělil, že USA v současnosti nepodnikají v Sýrii žádné podobné aktivity. Íránem podporované hnutí Hizballáh naopak uvedlo, že syrská armáda sestřelila další tři rakety u letiště poblíž Damašku.





