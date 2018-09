Tvář vyhrála tahle mužatka! Rozhodly poslední hlasy. SESTŘIH

Anketa Které vystoupení čtvrtého dílu se vám líbilo nejvíc? Eva Burešová - Iron Maiden (Run to the Hills) 22 46 hlasů Tereza Mašková Céline Dion (I Surrender) 37 76 hlasů Vojtěch Drahokoupil - Ciara (Level Up) 7 14 hlasů Jan Révai - Shirley Bassey (Big Spender) 3 5 hlasů Patrik Děrgel a Jakub Kohák - Mick Jagger & David Bowie (Dancing in the Street) 8 15 hlasů Michaela Badinková - Rick Astley (Never Gonna Give You Up) 6 12 hlasů Robert Jašków - Richard Müller (Nebude to ľahké) 4 7 hlasů Jitka Schneiderová - Keala Seetle (This Is Me) 13 25 hlasů Hlasovalo 200 lidí.

"Jitka to dokázala!" komentoval vystoupení oblíbené herečky porotce Jakub Kohák, když jí spolu se zbytkem poroty i publikem tleskal vestoje. Schneiderová se rozhodla šek na 25 tisíc korun, který vyhrála, věnovat neziskové organizaci Hledáme rodiče.

Vítězka celý večer, který měl kvůli výročí 50 dílů slavnostní nádech, zakončovala. Otvírala ho ale Eva Burešová, která zazpívala pecku Run to the Hills od heavymetalové kapely Iron Maiden. Ač by se mohlo zdát, že je Eva křehotinka, role rockera jí seděla.

Spolu s příchodem Terezy Maškové na pódium se úplně změnil hudební styl. Heavy metal vystřídal sladký pop, když nejnovější SuperStar zpívala I Surrender od Céline Dion.

Následoval další mladičký zpěvák Vojtěch Drahokoupil, který se musel přeměnit v ženu. Jako Ciara musel k songu Level Up také tančit, rapovat a předvedl svůdné pohyby.

Také herec Jan Révai kvůli vystoupení "změnil pohlaví". Ztvárnil velšskou zpěvačku Shirley Bassey, populární především v 50. letech. Zazpíval její Big Spender a ukázal skvělý hlasový rozsah.

Patriku Děrgelovi přispěchal na pomoc samozvaný předseda poroty Kohák. Zatímco Děrgel se naparoval jako Mick Jagger, Kohák alias David Bowie spíše postával. Jejich Dancing in the Street ale na vítězství nemělo, přestože se ho porotce snažil tlačit.

Oblíbená doktorka z Ordinace Michaela Badinková byla k nepoznání jako Rick Astley. Když zpívala pecku Never Gonna Give You Up, starší ročníky se jistě ve vzpomínkách vrátily do konce 80. a začátku 90. let, kdy frčela.

Míšin "lékařský" kolega Robert Jašków se tolik měnit nemusel. Pleš už má, a tak k proměně v Richarda Müllera vlastně stačily jen brýle a strniště. Text písně Nebude to ľahké si pak nejeden divák broukal spolu s ním.

Pak už přišla na řadu Jitka Schneiderová, dalo se to ale těžko poznat. Ztvárnila Kealu Settle, která sice má v reálu hladkou tvář, hrála však vousatou zpěvačku v muzikálu Greatest Showman. A právě vystoupení This Is Me Jitka předváděla. Povedlo se jí to na výbornou a zaslouženě vyhrála.

Konečné pořadí:

Jitka Schneiderová - 39 bodů



Tereza Mašková - 37 bodů



Eva Burešová - 28 bodů



Vojtěch Drahokoupil - 25 bodů



Patrik Děrgel - 20 bodů



Michaela Badinková - 13 bdů



Jan Révai - 12 bodů



Robert Jašków - 10 bodů