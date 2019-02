Drsná svědectví o týrání chlapce z Loun: Bili ho jak psa, tvrdí babička

Děsivý případ otřásl nejen Louny na Ústecku, ale celým Českem. Od soboty zde kriminalisté vyšetřují případ úmrtí tříletého chlapečka, který zemřel za podezřelých okolností. Jeho smrt zatím stále není objasněná a policie k případu žádné podrobnosti sdělovat nechce.

Sociálními sítěmi ale kolují šílená svědectví nejen od lidí z okolí, ale od samotných příbuzných dítěte. Místní chlapečka v Lounech prý vídali s modřinami, podlitinami a popáleninami. Totéž televizi Nova sdělili i sousedé.

Podle informací měl dítěti ubližovat partner jeho matky, která tomu prý nezabránila. Podle některých tomu dokonce přihlížela jen proto, aby ji partner neopustil. "Znám je oba. Byla s ním půl roku. Jíst mu nedávala, dívala se na to, jak ho bije, neřekla mu nic jen proto, aby ho neztratila. Hyena. Byl jí přednější než vlastní syn," napsala k případu jedna žena.

V podstatě totéž napsala i babička chlapečka. "Mlátili ho jak psa. Jako matka selhala, nechala si líbit, že jí mlátí syna jen kvůli tomu, aby ho neztratila," tvrdí. "Ten kluk nemohl nic. Musel být celý den v pokoji a musel klečet a držet před sebou knížky. Nemohl nic, ani koukat na pohádky. Babičce se radši vyhýbala, nechtěli ho nikomu ukázat. Měl všude modřiny, strupy, jak mu tekla krev...mlátili ho i přes hlavu," dodala.

Hrůzné okolnosti případu redakci TN.cz potvrdil i jejich známý. "Všechny jsem je znal. Moc jsem se s nimi nevídal, naposledy jsem je viděl dva dny před smrtí chlapečka. Kluk měl modřiny, byl oteklý, ani nemluvil, jen tam tak seděl v kočárku. Zeptal jsem se, co to má být, a on mi v klidu odpověděl, že chlapec spadnul a že si trhá vlasy a škrábe se," napsal muž.

"Nechtěl jsem ani uvěřit tomu, že toho malého andílka bije. Radši jsem uvěřil té lži. Myslel jsem si, že má nějakou psychickou poruchu a že si to vážně dělá sám. Kamarád se baví s matkou chlapečka a zeptal se jí, proč nezakročila. Prý odpověděla, že nešla s malým k doktorovi, protože se bála, že jí dítě seberou. Takže ho radši nechala umlátit," dodal hořce.

Muž redakci TN.cz také sdělil, že s nimi v bytě bydlel další muž. "Ten o všem věděl. Slyšel chlapečka brečet a slyšel ty rány, co dostával," napsal. Na facebooku spolubydlícího osočil z nečinnosti a spoluviny. Ten svým statusem tvrzení nepřímo potvrdil. "Vím, že jsem měl otevřít hubu!!!" napsal.

"Ještě jsem se tě den před tím ptal a tys mi řekl, že ho mlátí. A nic jsi s tím neudělal, protože jsi měl strach. Měl jsem den přes smrtí chlapce zvednout telefon a hrozně toho teď lituju. Ale on s nima bydlel, slyšel ho brečet. Věděl to od začátku a nic neřekl, protože nechtěl přijít o střechu nad hlavou," obvinil spolubydlícího známý partnerů.

Ze stejného počínání ho nařknul i jiný jeho známý. "V sedm večer jsi tam šel pro klíče a za dvě minuty jsi byl zpátky u mě a bez klíčů. Vešel jsi tam a věděl jsi, že je to v pí*i, zmizel jsi tak rychle, že sis ani nevzal klíče. Přišel jsi ke mně klidně chlastat, jako kdyby se nic nestalo. Už jsi tam ani nechtěl být," vytknul mu.

Kritiku od známých sklidila i matka chlapečka. "Za to zaplatíš, že jsi zabila mého synovce, šťastnou cestu do pekla. Byl to můj synovec a bráchovo syn," napsala teta chlapečka na facebooku. "Ani postarat se o něj neuměla. S bráchou spolu nežijí, malého mu nedávala," tvrdí. "Já s ní ve styku nejsem, opravdu jsem nic nevěděla," dodala.

Lidi případ natolik šokoval a rozzuřil, že dokonce vytvořili online petici, kde žádají o nejvyšší možný nepodmíněný trest pro matku chlapečka a jejího partnera. "Děkuji za každý podpis a budeme společně věřit, že oba dostanou nejvyšší možný nepodmíněný trest," napsala autorka petice.

Policie v neděli jednoho muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společné domácnosti, souvislost mezi násilným jednáním a smrtí dítěte ale zatím není prokázána. "Kriminalisté si vyžádali znalecké posudky a v dané věci musí počkat na jejich výsledky," uvedla mluvčí policie Alena Bartošová.

