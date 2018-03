Velké překvapení v Ulici: Mário s klipem uspěje, čeká ho Hollywood!

Mário vtrhnul do Ulice jako velká voda a Nyklovým už způsobil nejednu vrásku. Jeho snem je stát se profesionálním rapperem a jde si za tím stůj co stůj. A už brzy jeho píle ponese ovoce.

Takový týpek, jakým je Mário, je v Ulici jen jeden. Svým bezprostředním chováním u jedněch vzbuzuje sympatie, jiní by ho nejraději propleskli, aby se vzpamatoval. "Rozhodně jsem rapper, to je, pro co dejchám, to je to, co cejtím," popsal dnes Mária jeho představitel Jiří Kniha ve Snídani s Novou.

Ve skutečnosti si podle Jirky Mário o sobě myslí, že je mistr světa. A chce si svoje nevyrostlé chlapecké ego nahodit tím, že potřebuje být slavný. I když to tak zatím nevypadá a místo slávy přichází jeden průšvih za druhým, už brzy se karta obrátí.

Mário vyprodukuje ještě další kousky. Tentokrát se ale nezaměří na Vilmu Nyklovou, ale na někoho úplně jiného. "Bude to takové sociálně politické téma," prozradil.

A co dalšího ho v seriálu čeká? "Bude tam souboj s nějakým ufonem, potom přijdou týpci z Al-Káidy, ty taky vyřídím, pak udělám takovou malou flow do Hollywoodu a zas návrat zpátky – ovace, ovoce a tak podobně," popsal s nadsázkou Jirka. Přesně tak si totiž podle něj Mário představuje život.

Ve skutečnosti Mário dosáhne nějakých miniúspěchů, které ale v jeho očích budou obrovské. "Vydělám nějaké peníze, i za klip s Nyklovou. Bude ze mě člověk, který se bude živit tvorbou videoklipů. Tedy spíš na chviličku mi to vyjde. A tím pádem budu proplouvat svým hezoučkým nizoučkým životem a ostatní mi to možná i budou přát," prozradil herec.

Jirka se svěřil, že kolegyně z Ulice mu závidí. Jim totiž role většinou přidává na věku, u něj je to přesně naopak. V reálu je mu 36 let, v seriálu ale hraje o hodně mladšího.

Ulici sledujte každý všední den v 18:25 na Nově!