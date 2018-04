Vlaky na hlavním koridoru stály! Na trakčním vedení našli oběšence

Zásah potvrdil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. "Hasiči vyprošťují tělo na železniční trati v oblasti pražské Palmovky. Jednotka hasičů HZS SŽDC vypnula troleje a omezila provoz kvůli zásahu hasičů. Spolupracujeme s policií a záchranáři," napsal Kavka na twitter.

Jestli se jedná o osobu sraženou vlakem, ale Kavka nemohl komentovat. "To je v gestci policie, která vyšetřuje okolnosti, jak se tam to tělo dostalo," dodal Kavka. Svědci TN.cz ale řekli, že se na sloupu trakčního vedení oběsil sebevrah!

Podle stránek Českých drah měl být provoz zastaven nejméně do 10. hodiny ráno. Vlaky nabírají zpoždění zhruba 30 minut. Po osmé hodině se podařilo obnovit provoz na tratích mezi hlavním a Masarykovým a libeňským nádražím. Uzavřená zůstává trať do Holešovic a po půl deváté byl zastaven provoz také na trati do Vysočan.

Připravujeme podrobnosti.