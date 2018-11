Z prince Louise roste pěkné kvítko! Už je jasné, po kom je

Šestiměsíční princ Louis si zatím s královským protokolem hlavu lámat nemusí. Může si tak dovolit to, co už by ve vyšším věku bylo považováno za nepřípustné. Jako třeba tahání prince Charlese za tvář při focení oficiálního portrétu, píše portál Daily Mirror.

Na nově vydané fotografii je vidět, jak malé princátko natáhlo ručku a dědečkovi málem vypíchlo oko. Naštěstí to ale neskončilo nemocnicí, jen smíchem všech členů královské rodiny. Snímek vyfotil oblíbený královský fotograf Chris Jackson.

Kromě štěstí, které z rodiny vyzařuje, si ale fanoušci všimli ještě něčeho dalšího. Malý Louis se čím dál víc podobá mamince vévodkyni Kate. Podědil po ní jak tmavé vlasy, tak její oči. Naopak princ George a princezna Charlotte se podobají spíše tatínkovi princi Williamovi.

Už dříve zveřejnila královská rodina dva portréty u příležitosti sedmdesátin následníka trůnu. Jsou focené v zahradách Clarence House, který je sídlem prince z Walesu. Další snímek zachycuje Charlese se zatím nejmladším Louisem v náručí.

Podívejte se na reportáž o Charlesově oslavě: