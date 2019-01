Zákeřná nákaza na obří výletní lodi! Nakazilo se 277 lidí

O den dříve se musí do domovského přístavu vrátit výletní loď Oasis of the Seas. Na lodi, která pojme až 6 296 pasažérů, vypukla nákaza norovirem. Ten způsobuje zvracení a průjmy. Nakazilo se minimálně 277 cestujících a členů posádky.

Norovirus patří mezi nejběžnější onemocnění, které dokáže znepříjemnit cestujícím dovolenou na výletní lodi. Na její palubě se totiž nákaza, která se přenáší přímým kontaktem, šíří výborně. Nakažení trpí zvracením, průjmy, horečkami a bolestmi svalů.

V epidemii se teď rozšířila nákaza na palubě výletní lodi Oasis of the Seas patřící společnosti Royal Caribbean International. Plavidlo pojme i 6 296 pasažérů a téměř dva a půl tisíce členů posádky. Než ji v roce 2016 vystřídala sesterská loď Harmony of the Seas, která má přibližně o 2 tisíce tun vyšší výtlak, byla Oasis of the Seas největší lodí na světě.

Virem se nakazilo 277 pasažérů a členů posádky. Cestující o epidemii informovali ve středu na sociálních sítích, kde prozradili, že během zastávky ve Falmouthu na Jamajce je kvůli noroviru vůbec nechtěli pustit z paluby na pevninu.

Společnost teď rozhodla, že Oasis of the Seas vynechá plánovanou zastávku v Mexiku a zamíří rovnou do domovského přístavu Port Canaveral na Floridě. Tam měla původně dorazit v neděli ráno, plavba se ale o den zkrátí.

"Myslíme, že je lepší dopravit všechny domů o den dříve, než nechat naše hosty, aby se obávali o svůj zdravotní stav," uvedl mluvčí společnosti Owen Torres. Posádka navíc bude mít více času na to, aby obří plavidlo vydesinfikovala. Cestujícím vrátí plnou cenu za plavbu.