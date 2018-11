Ve zdi hradu objevili záhadnou komoru! Mají k ní děsivou teorii

Když na okolní lesy hradu Svojanov sedne mlha, ani nepotřebujete strašidelnou historku. Místo je děsivé samo o sobě. Za 60 centimetrů tlustou zdí je ve věži ze 13. století dutý prostor. "Když se zkoušelo slavnostní osvětlení hradu, vystoupilo nepravidelné vyzdění otvoru," řekl Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov.

Uprostřed by podle odborníků mohla stát postava, která jako by měla sepnuté ruce. "Měla by být vysoká metr a půl, což by odpovídalo vzrůstu středověkých lidí," myslí si Dempír.

Na počátku 19. století našli řemeslníci při bourání okna 11 zazděných dětí. Je to v místech, kde má dnes kastelán kuchyň. Jejich ostatky skončily na hřbitově. "Zazdívali nevinné panny nebo děti, aby hradu dali energii," vysvětluje kastelán.

V přízemí paláce má být pro změnu za zdí ukrytý sloužící. Místnost se prý každý rok musí malovat, omítka se totiž neustále loupe. Fotografie dokazují, že časem se objeví nápadná postava člověka.

Na rozdíl od zazděných dětí, dělníci muže za zdí nechali a aby jim lidé věřili, nechali si jako důkaz jeho zub. Ve hře je i varianta, že ve věži by mohla stát socha, jenže nebylo zvykem, že by se podobné věci takto ve středověku ukrývaly, pokud by ovšem neměly mimořádnou hodnotu.





"Nemáme oprávnění ten otvor vybourat," krčí rameny kastelán hradu. Existuje ale možnost, že by se do zdiva vyvrtala štěrbina a dovnitř by pak nahlédla kamera. Ať už je uvnitř cokoliv, už tak prý jde o mimořádný objev.