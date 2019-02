Zdražení jízdenek na vlak? SŽDC bude vybírat za lidi na nádraží

Železniční dopravce čekají další poplatky. Za každé zastavení na nádraží totiž budou muset státu nově platit. Podle pondělních Hospodářských novin půjde o poplatek za to, že po nástupištích chodí lidé. Zda se změna projeví v cenách jízdného, zatím není jasné.

Za každý vlak, který zastaví ve stanici, budou muset dopravci odvádět speciální poplatek. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ho podle deníku začne vybírat už příští rok. Takto vybrané peníze chce investovat do modernizace nástupišť.

Peníze na tyto opravy nyní rozděluje ministerstvo dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Od roku 2020 však téct přestanou. Z toho důvodu chce správce železnic takzvané "ošlapné" zavést. Za rok by tak podle mluvčí SŽDC Radky Pistoriusové mohli vybrat zhruba 123 milionů korun.

Výše poplatků se bude dopravcům účtovat podle toho, kolikrát jejich vlak zastaví ve stanici, vysvětluje deník. Roli bude hrát i váha soupravy. Nejvíce na "ošlapném" zaplatí České dráhy. Ty totiž přepraví ročně okolo 175 milionů cestujících. Podle odhadů by tak měly zaplatit zhruba 100 milionů korun.

Jestli se změna promítne i do ceny jízdenek však zatím není jasné. "Toto je zatím předčasné. Jisté je, že se nám zvýší náklady. Zda se to ale projeví v ceně jízdného, budeme muset spočítat," vysvětlil pro TN.cz mluvčí národního dopravce Radek Joklík.

Konkrétnější byl mluvčí soukromého dopravce RegioJet Aleš Ondrůj. Podle něj tento poplatek cenu jízdenek bezprostředně neovlivní. "Čekáme na to, jak to bude nakonec nastaveno. Věříme, že to bude férové pro všechny dopravce," dodal.

Do budoucna může navíc podobných poplatků ještě přibýt. SŽDC uvažuje, že bude od dopravců vybírat peníze za to, že využívají nádražní rozhlas.

"Dnes je poskytování informací cestujícím finančně kryto účelovou dotací z rozpočtu ministerstva dopravy. Nelze vyloučit, že nově bude zpoplatňováno přímo vůči dopravcům," řekla deníku mluvčí SŽDC.

Podle RegioJetu je to ale nesmysl. "Základní hlášení by mělo být zdarma," řekl Aleš Ondrůj a dodává, že platit by se mělo pouze za komerční služby. Tedy pokud si dopravce objedná něco navíc.