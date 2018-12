Zemřel autor textu slavného hitu Killing Me Softly. Bylo mu 91 let

Gimbel zemřel 19. prosince, úmrtí ale oznámil jeho syn Tony až nyní. "Norman Gimbel byl nadaný a plodný textař, který bude mnoha přátelům a fanouškům velmi chybět,“ napsala na svých webových stránkách nahrávací společnost BMI.

Mezi jeho nejznámější hity patří text k písni Killing Me Softly with his Song, kterou zpívala Roberta Flacková nebo například americká hudební skupina Fugees.

Jeho další známé písně jsou Happy Days ze stejnojmenného televizního seriálu či anglická verze Dívky z Ipanemy. Známá je také písnička Sway.

Norman Gimbel se narodil v Brooklynu a svou kariéru zahájil s hudebními vydavateli Davidem Blumem a Edwinem Morrism. Jeho prvním úspěchem byl v roce 1956 text k hitu Canadian Sunset Andyho Williamse. Psal také písně pro známé seriály jako Laverne & Shirley, Wonder Woman a H.R. Pufnstuf.

Známá píseň Killing Me Softly with his Song mu v roce 1973 vynesla cenu Grammy. V roce 1997 získal Oscara za nejlepší původní píseň It Goes Like It Goes. Tu zpívala Jennifer Warnesová ve filmu Norma Raeová.

Fugees - Killing Me Softly With His Song:

Dean Martin - Sway: