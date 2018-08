Zemřel slavný herec a přítel Lady Gaga! Poslala dojemný vzkaz

Bezvládné tělo umělce našli ve středu policisté v jeho vytě v kanadském Montrealu. Podle policie vše nasvědčuje tomu, že si vzal život sám, přestože se nikdy se sebevražednými myšlenkami nesvěřil. Za necelý týden by oslavil 33. narozeniny.

První tetování si Rick pořádil v 16 letech, o tři roky později už měl jimi pokryté téměř celé tělo. Pokreslený měl také obličej, což mu dodávalo děsivého vzhledu - odtud také přezdívka Zombie Boy. Živil se především modelingem, píše portál Daily Mirror.

Slávu Rickovi přinesla především role ve videoklipu Lady Gaga. Od té doby jeho hvězda stoupala. Objevil se v několika modelingových kampaních známých značek, ale také v populárních magazínech, jako je GQ nebo Vogue. Hrál epizodní role ve filmech a seriálech.

Zombie Boy označoval za příčinu všech tetování moment, kdy mu už jako chlapci lékaři našli nádor na mozku. Řekli mu, že může zemřít, nebo skončit znetvořený. "Myslím, že právě to mě přivedlo k lásce k morbidnosti a strašidelnosti," líčil v roce 2016.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we cant talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB