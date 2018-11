Žena z Bruntálska odmítla užívat léky. Teď bojuje s následky malárie

Devětačtyřicetiletá žena v těchto dnech leží na infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Na začátku září odjela vyrazila do východoafrické Ugandy. V Africe strávila deset dní a přes opakovaná doporučení lékařů odmítla užívat antimalarika. Podle primáře oddělení Petra Kümpela žena tvrdila, že se jedná o krátkodobý pobyt.

Jen na jediný den se vzdálila z hlavního města a vyrazila do džungle, to se jí ale stalo osudným. Poštípali ji totiž komáři, kteří přenášejí malárii. Mezitím se žena vrátila do Česka, kde ji postihly návaly horečky a zimnice.

"Diagnostikovali jsme jí nezávažnější formu malárie - Malaria tropica, která je životu nebezpečná. Každoročně na ni umírají asi dva miliony lidí," vysvětlil Kümpel. Žena se poměrně snadno vyléčila a za pár týdnů již byla doma.

I následné kontroly potvrdily, že je žena v pořádku. Pak se jí ale udělalo špatně a stav se začal zhoršovat. "Začala mít výpadky paměti, postihly ji halucinace a bludy," uvedl primář. Lékaři se domnívali, že by se mohlo jednat o jiné závažné onemocnění, proto jí udělali testy na horečku dengue, ziku a další nemoci.

"Narazili jsme na informaci, že existuje postmalarický neurologický syndrom, který může mít přesně tyto projevy. Jde pravděpodobně vůbec o prvního pacienta v Česku, který by tímto syndromem mohl trpět," uvedl primář. "I když to vypadalo beznadějně, tak se nepříznivý stav pacienty podařilo zvrátit a dnes je již plně orientovaná. Zatím ale nevíme, jak bude mozek reagovat na vysazení léků," sdělil primář.

"Nedokážu popsat, co jsem prožívala. Některé výjevy byly děsivé. Nedokázala jsem rozlišit, co je pravda a co není. Nikomu to nepřeju zažít," popsala svůj stav nemocná žena, která pracuje jako pečovatelka.