Zpěvačka Cranberries si před smrtí prošla peklem. Měla trauma!

Celý svět v pondělí šokovala zpráva o smrti zpěvačky legendární kapely The Cranberries Dolores O’Riordanové (†46). Zemřela náhle během pracovní návštěvy v Londýně, kde nahrávala. Co za její smrtí stálo, se zatím neví, jasné ale je, že zpěvačka to v životě neměla jednoduché.