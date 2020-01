"Akutní stav? Počkejte 4 hodiny!" Cedule na pohotovosti děsí pacienty

Akutní stav? Doba do zahájení ošetření až čtyři hodiny. Naléhavý stav? Zahájení ošetření do 90 minut. Nestabilní životní funkce? Počkejte deset minut a někdo se vám bude věnovat. A pokud se nahromadí více závažných stavů, může dojít k prodloužení čekací doby. To je ve zkratce sdělení, které na vás čeká, pokud přijdete na pohotovost ve vinohradské nemocnici.

"Toto je něco tak otřesného, kdo to tam pověsil? Toto jsou základní zdravotní standardy při válečném konfliktu nebo v době výjimečného stavu v zemi. Věřím, že něco podobného bylo vylepeno v naší polní nemocnici v Iráku,“ diví se v komentářích pod fotografií Pavel.

Michal, který fotografii vyfotil, poslal do redakce TN.cz také video, na kterém zachycuje čekárnu, kde se ptá lidí, jak dlouho čekají na ošetření. A odpovědi jsou zpravidla v řádu hodin.

Redakce TN.cz nechce tímto článkem ukázat, že zaměstnanci ve zdravotnictví málo pracují, naopak, většina lidí v českém zdravotnictví pracuje zcela pravidelně mnoho hodin přesčas (a pokud by to nedělali, systém by možná ani nefungoval). Spíše se jedná o celospolečenský problém podfinancování zdravotnictví a z toho vyplývající nedostatek personálu.

Diskutující Tereza má právě s personálem dobrou zkušenost. Ale čekání se nevyhnulo ani jí. "Zrovna včera mě tam přivezla sanitka. Saniťáci hodní, chirurgie prázdná, sestřička naprosto dokonalá, říkala mi hvězdičko. Minule to bylo taky rychlé, za dvacet minut jsem byla ošetřená. Předminule jsem čekala sedm hodin. Takže personál kus od kusu a záleží, jak se to tam nahromadí,“ myslí si Tereza.

Redakce TN.cz se snažila získat reakci nemocnice na existenci tabulky s čekacími dobami, bohužel neúspěšně. Jakmile nemocnice poskytne vyjádření, do článku ho doplníme.