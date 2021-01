Americký policista šel zatknout ženy pro krádež, místo toho jim koupil jídlo

Neobvyklý čin se stal v prosinci v obchodě Stop and Shop v Somersetu. A strážníka teď proslavil, v neděli o něm informovala přední světová média včetně BBC.

Dvě ženy, které byly nakupovat i s dětmi, nenaskenovaly všechno zboží, jež si vybraly. Když ho chtěly provézt, přistihla je ostraha u automatizované kasy.

Přivolaný policista Lima pak všechny šokoval. Nejenže obě podezřelé kvůli krádeži nezadržel, ale ženám ze svého zaplatil poukázky na potraviny v hodnotě 250 dolarů (v přepočtu přes 5300 korun).

Ženy mu řekly, že prožívají těžké časy a chtěly dětem vystrojit slavnostní vánoční večeři, ale nezbylo jim dost peněz. “Dvě děti, které s nimi byly, mi připomínaly moje děti, takže jsem jim musel pomoct,“ řekl policista. Dodal, že ženy byly očividně v nouzi a že si neumí představit, jak by šel potomkům nakoupit jídlo na Vánoce a musel se rozhodovat tak, jako ony.

K jeho štědrosti samozřejmě přispěl fakt, že všechny nezaplacené věci byly potraviny určené na vánoční stůl. Poukázky od něj byly přibližně ve stejné hodnotě, kterou si ženy nemohly dovolit zaplatit. Musí je však uplatnit v jiné prodejně stejného řetězce, jelikož do obchodu, kde se incident stal, mají zákaz vstupu.

"Udělal jsem jen to, co jsem považoval za správné. Nejde o mě, jen jsem se snažil vžít do kůže té rodiny a ukázat trochu empatie," řekl Matt Lima místní televizní stanici. Ženy byly podle něj velmi vděčné, ale trochu šokované, protože čekaly, že skončí na policejní stanici.