Anak Krakatoa se opět probudila, popel a dým vylétl 15 kilometrů vysoko

Anak Krakatoa v pátek vychrlila dým a popel do výšky až 15 kilometrů, několik hodin v kuse také chrlila lávu, erupce ale naštěstí nebyla silná jako v roce 2018, kdy se část kráteru zřítila, ikonická sopka se tehdy navždy proměnila.

Podle svědků na twitteru byly erupce slyšet několik hodin, mnozí nemohli kvůli strachu spát.

"Pro každého, kdo je vystresovaný erupcí Anak Krakatoa: Tohle je zcela normální. Vulkány po celém světě vybuchují doslova pořád. Tohle je pro tento vulkán velká erupce, ale není to důvod ke ztrátě spánku," klidní obavy Dr. Kayla Iacovino.

Na sociálních sítích se okamžitě objevily obrázky masivních erupcí, ve velkém množství případů jde ale o záběry z roku 2018 před zničením kráteru.

Krakatoa volcano is erupting RIGHT NOW! This explosive eruption is producing strong lava fountaining and is the strongest eruption since the phreatomagmatic event following the partial collapse of the volcano in Dec 2018. VAAC reports ash and SO2 plume reaching 15 km. pic.twitter.com/eyfBmefVEc