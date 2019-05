Benzín od února zdražil o více než 10 %! Brzy by se to mohlo změnit

Benzín i nafta za uplynulý týden opět zdražily a nevypadá to, že bychom se mohli dočkat nižších cen. Podle odborníků za zdražování může slábnoucí koruna vůči dolaru, už v červnu by se ale ceny mohly ustálit.

Cena benzínu je vůbec nejvyšší od loňského listopadu. Benzín nyní stojí v průměru 33,39 koruny za litr, od února tak podražil o více než 10 %. Cena nafty je pak nejvyšší od loňského prosince, stojí průměrně 32,57 koruny za litr. Uvedl to ekonom Lukáš Kovanda.

Další ekonom Štěpán Křeček ale situaci vidí ještě hůře: "Ceny pohonných hmot začínají atakovat pětiletá maxima. Současné ceny jsou nejvyšší od roku 2014 s výjimkou krátkého období od září do listopadu loňského roku." Oba se však shodují, že za zdražováním stojí kromě jiného i oslabení koruny vůči dolaru.

"V růstu cen pohonných hmot v ČR se zrcadlí letošní zdražování ropy. Severomořská ropa typu Brent v letošním roce zdražila v dolarech o bezmála 31 procent. V korunovém vyjádření pak barel ropy Brent zdražil dokonce o 34,9 procenta, protože k růstu cen ropy se přidal i efekt oslabení české měny vůči té americké. Koruna letos oslabila vůči dolaru o 3,2 procenta. Nyní se koruna ocitá na své nejslabší úrovni vůči dolaru za poslední takřka dva roky, za období od června 2017," uvedl Kovanda.

Podle něj ovšem nyní bezprostředně ropa zlevňuje, a to mimo jiné díky překvapivému nárůstu amerických zásob. Ceny benzínu i nafty by se proto mohly ocitnout na nižší hranici, chvíli ovšem trvá, než se zlevňování ropy na cenách prokáže.

"V příštím týdnu cena pohonných hmot ještě vzroste, a sice v rozsahu do deseti haléřů na litr," řekl Kovanda. V první polovině června by se však ceny měly konečně ustálit, až pak by teprve mohlo přijít zlevňování.