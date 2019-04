Bojím se, že udusím své děťátko, říká mladá žena s obřími prsy

Pětadvacetiletou ženu z anglického města nedaleko Manchesteru Fionu Hornbyovou trápí už mnoho let její extrémně velká prsa. "Moje obrovská prsa mi zničila život," řekla Fiona portálu Daily Mirror.

"Má sebeúcta klesla úplně na dno. Nemůžu sehnat žádné oblečení, do kterého se vejdu. Nemůžu mít na sobě to, co lidé v mém věku," posteskla si.

V listopadu se Fioně narodil první syn William. Kvůli prsům má však o šestiměsíční miminko strach. "Nemůžu ho držet blízko sebe, protože moje prsa jsou tak velká, že ho nevidím a mohl by se udusit," popsala smutně maminka.

Žena zároveň trpí velkými bolestmi zad. "Když se umývám, musím si v polovině udělat pauzu," dodala. V roce 2015 ji lékaři diagnostikovali nemoc zvanou makromastie, tedy nadměrně velká prsa.

Řešením je zmenšení prsní žlázy. Ve Velké Británii však tento zákrok není placen z veřejného zdravotního pojištění. Žena tak na ni potřebuje sehnat 5500 liber, tedy zhruba 200 tisíc korun. Rozhodla se proto potřebnou částku získat pomocí sbírky.