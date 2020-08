Brad Pitt má nový objev! Modelka Nicole (27) se podobá Angelině Jolie

Hollywoodský fešák Brad Pitt (56), kterého zbožňují ženy z celého světa, má podle všeho novou lásku. Podle zahraničních médií se Pitt zakoukal do německé modelky Nicole Poturalski, která je skoro o 30 let mladší než on. A trochu se podobá Angelině Jolie, po jejímž boku Pitt strávil dlouhou řádku let.