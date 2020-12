Brexitová dohoda je na mrtvém bodě, britský premiér jede do Bruselu

Ani intenzivní telefonická jednání v posledních dnech nepřinesla odpověď na to, jak budou vypadat vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británii po skončení brexitového přechodného období. V úterý ale rozhovory výrazně pokročily. Londýn je ochotný vypustit pasáže, které porušují vzájemnou dohodu.

"Všechno jsou to pozitivní impulsy k dohodě o volném obchodu, ale jak víte, obě strany stojí na odlišných stranách a neskrýváme to. A to je důvod, proč šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová pozvala britského premiéra do Bruselu, aby tyto věci prodiskutovali osobně," přiblížil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Šéf britského kabinetu stojí o to, aby obě strany dohodu nakonec našly, ale ne za každou cenu. "Uděláme, co bude v našich silách, chci ale říci, že Británie má před sebou skvělé možnosti - ať už s dohodou nebo bez ní. Klíčové je, že se začátkem roku se věci změní a lidi na to musí být připraveni," má jasno Johnson.

Spornými body, které brání dosažení dohody, jsou pravidla hospodářské soutěže, pravidla pro dohled nad spory a práva na rybolov.

"Pro nás je nesmírně důležité to, že když jsme hlasovali pro brexit, chtěli jsme kontrolovat naše hranice, své vody a své daně. A musíme zajistit, aby naše požadavky byly respektovány i na straně Evropské unie," hřímá britský poslanec Michael Gove.

V to, že Unie a Británie dospějí k dohodě, věří i německá kancléřka Angela Merkelová. Nemůže prý ale slíbit, že na čtvrtečním summitu evropských lídrů dojde k zásadnímu průlomu.