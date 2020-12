Rodiče radši skrývají dceru, úředníci ji chtějí proti jejich vůli očkovat

Drobný úraz na hlavě stojí na začátku sporu o očkování proti tetanu, který pomalu ale jistě začíná připomínat pronásledování dítěte. Jeho rodiče čelí obrovskému tlaku ze strany úřadů a soudní moci poté, co po ošetření 5milimetrové ranky na hlavě, zasahující do podkoží (po kopnutí koněm) souhlasili jen s preventivním podáním imunoglobulinů a s nasazením antibiotik v tabletách, ale odmítli nechat holčičku očkovat proti tetanu. Ještě týž den, tedy 25. listopadu, podepsali tzv. negativní reverz a odvezli si dceru do domácího ošetření. V propouštěcí zprávě jim lékaři výslovně napsali: "Pacientka t. č. není v přímém ohrožení života.“

Když ale zdravotníci v Nemocnici České Budějovice od matky zjistili, že dívka nebyla v rozporu se zákonem dosud nikdy proti tetanu očkována, kontaktovali druhý den Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) při Městském úřadu v Kaplici. V rozporu s propouštěcí zprávou přitom najednou tvrdili, že "…nezletilá se jeví jako dítě přímo ohrožené na životě a na zdraví v důsledku možné manifestace tetanu“. OSPOD na základě toho ještě téhož dne dosáhl u Okresního soudu v Českém Krumlově vydání předběžného opatření, jehož prostřednictvím soud nařídil předání školačky do péče dětského oddělení Nemocnice České Budějovice.

A od té chvíle se rozpoutalo peklo. Začalo tím, že do místa bydliště rodiny dorazila pro dívenku kromě soudního vykonavatele, úřednic OSPOD a policie také soudkyně, která předběžné opatření vydala. "Zasahující ´komando´ se domáhalo vydání nezletilé a jejího předání do péče nemocnice k jejímu očkování. Nezletilá ale nebyla v místě bydliště nalezena. K opakovanému pokusu o její odebrání rodičům došlo i dalšího dne, rovněž bez úspěchu. Policie potom obvolávala celou rodinu nezletilé a snažila se vypátrat, kde se nachází.

Následující pondělí ráno ještě před začátkem vyučování volala matce ředitelka školy a nestandardním způsobem zjišťovala, zda nezletilá do školy přijde. Když ji matka omluvila, vyhrožovala ředitelka školy OSPODem. Nejspíš se tedy odebrání nezletilé chystalo i ve spolupráci se školou,“ popisuje exces advokátka Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv, která rodině poskytuje právní pomoc.

Zdůraznila, že dívenka je v naprostém pořádku a řádně užívá předepsaná antibiotika. "Jediné reálné ohrožení pro ni teď představuje agresivní útok státu,“ zdůrazňuje advokátka. Uvědomuje si sice zákonem danou povinnost občanů ČR podstoupit očkování proti některým nemocem, ale poukazuje na možnost nepodvolit se této povinnosti a uplatnit výhradu z důvodu svého svědomí a přesvědčení.

Proti předběžnému opatření soudu se Zuzana Candigliota jménem rodiny odvolala, protože v něm spatřuje hned několik pochybení. Poukazuje např. na nevypořádání se s nejlepším zájmem dítěte. "Soudkyně nevzala v úvahu riziko nařízeného postupu – psychickou traumatizaci nezletilé výkonem nucené hospitalizace a očkování, ale i riziko vystavení dítěte zdrojům nákazy v nemocnici. Soudkyně nezjistila názor rodičů, ani názor nezletilé, ale rovnou přistoupila k pokusu o odebrání, který doslova připomínal obléhání domu při honu na čarodějnice,“ vypočítává Liga lidských práv své výhrady v tiskové zprávě.

Právnička Zuzana Candigliota poukázala také na údajné nerespektování judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ten v prosinci 2014 v kauze "Hanzelkovi proti ČR“ shledal pochybení v rozhodnutí českého soudu, který v roce 2007 předběžným opatřením odebral matce zcela zdravého novorozence poté, co s ním jen pár hodin po porodu odešla z nemocnice. Zdravotníci si tehdy také mysleli, že bez obvyklé nemocniční péče je život novorozence ohrožen.

Kromě odvolání proti předběžnému opatření soudu podala Liga lidských práv stížnost na postup Nemocnice České Budějovice, kterou také vyzvala, aby se její pracovníci okamžitě zdrželi protiprávního jednání. Liga plánuje podat i trestní oznámení na soudkyni a navíc ještě stížnost na postup OSPODu. Na úhradu nákladů spojených s právním zastoupením rodiny spustila sbírku, na níž se už shromáždilo cca 85 % z cílové částky sto tisíc korun.