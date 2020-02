Čeká nás malá doba ledová, tvrdí vědci! Může být i mínus 50 stupňů

Odborníci z NASA se domnívají, že v roce 2020 dojde k největšímu solárnímu minimu za posledních dvě stě let. Sluneční paprsky se na naši planetu nebudou dostávat v potřebné intenzitě, což může způsobit dlouhé zimy, které mohou být výrazně chladnější.

Profesorka Valentina Zharkova z university Northumbria uvedla, že průměrné zimní teploty by měly klesnout o jeden stupeň Celsia. I když se může zdát, že jde jen o "menší ochlazení", tak podle odborníků se jedná i velkou změnu, která bude mít negativní dopad na lidstvo, ale i produkci rostlinných potravin. "Slunce pomalu přechází do období hibernace," vysvětlila Zharkova.

Solární minimum je údajně pro Slunce běžnou záležitostí a probíhá každých 11 let. Podle vědců bude ale to další extrémní, které přichází jednou za 400 let. Údajně se jedná o velké solární minimum, které způsobí, že energie ze Slunce klesne více, než je zvykem. Podle Zharkové byla měla solární aktivita zesílit až v roce 2053.

"Pokles teplot vyvolá chladné počasí, deštivá a chladná léta, studené a deštivé zimy," popsala profesorka. "Je možné, že zažijeme zimy, jaké má teď Kanada – tedy mínus 50 stupňů," dodala odbornice s tím, že to je ale jen začátek. "V následujících 33 letech se toho stane mnohem více," doplnila. Poslední velké solární minimum se podle webu The Sun odehrálo mezi lety 1645 a 1717.

NASA dodává, že teploty klesnou po celém světě. V minulosti se kvůli chladnému počasí stalo, že zamrzly kanály v Amsterdamu a řeka Temže. Podobné události se údajně mohly odehrát i v roce 2025. "Můžeme jen doufat, že malá doba ledová nebude tak silná, jako v době Maunderova minima," dodala profesorka. Období Maunderova minima je jedním ze tří nejchladnějších období malé doby ledové, která po způsobila velké problémy s pěstováním ovoce a zeleniny.