Hory se opět zaplnily! Policie hlásí první uzavírky a omezení

Příjezdové komunikace do Bedřichova na Liberecku museli policisté uzavřít i v neděli ráno. Opakuje se tak situace ze soboty, kdy u horských středisek po návalu lidí kolabovala doprava. Kolem desáté už byla plná i některá parkoviště v Orlických horách.

Kvůli bezpečnostním opatřením jsou v Česku zavřená lyžařská střediska. Lidé se ale zimních radovánek nehodlají vzdát a o víkendu ve velkém vyrazili na hory.

V neděli bylo v Bedřichově plno už brzy ráno, opakovala se tak situace ze soboty. "Opětovně jsme uzavřeli hlavní příjezdové komunikace. Krátce před půl osmou byl uzavřen provoz ve směru od Jablonce. Před půl devátou pak také ve směru od Liberce. Provoz bude omezen až do odvolání," informovali policisté Libereckého kraje.

Kolem desáté pak přišlo upozornění pro řidiče, kteří směřují do Orlických hor. "Upozorňujeme návštěvníky přijíždějící do Deštného v O.h., že kapacity parkovišť jsou plné. Podle aktuální potřeby regulujeme dopravu ve směru na Šerlich," sdělili policisté Královéhradeckého kraje.

Velké problémy zejména v dopravě museli policisté řešit už v sobotu. Kvůli návalu lidí kromě Bedřichova uzavřeli také Pustevny, lidé zaplnili také parkoviště v Krkonoších i Orlických horách.

Policisté už v sobotu apelovali na řidiče, aby se řídili jejich pokyny, zároveň dohlíželi na to, aby návštěvníci na horách dodržovali nařízená bezpečnostní opatření.

Na sobotní reportáž TV Nova se můžete podívat zde: