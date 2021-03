Jak tráví české celebrity dobu covidovou? Některé osobnosti vyrazily za exotikou

Modelka Bára Motlová v únoru usoudila, že jí bude líp na sluncem vyhřátých plážích, a tak zamířila do Karibiku. Ostrov Roatán jí poskytl přesně to, co od dovolené očekávala – klid, teplo, spoustu svěží zeleně a vlídné moře. "Život je, jaký si ho uděláš," citoval ji portál super.cz.

Natálie a Denisa Grossovy, dcery bývalého premiéra, se zase na instagramu pochlubily čerstvými fotkami z prosluněného ostrova Zanzibar. Pohybově i herecky nadané dívky, z nichž ta mladší se na sociální síti prezentuje jako "závislá na cestování", si na jihu Afriky užily volno krátce před tím, než ČR zakázala do této oblasti cestovat.

Oblíbený mystifikátor Kazma zveřejnil na sociální síti množství exotických fotografií, zatajil však, kde si volno užíval. Ze snímků je patrné jen to, že mu učarovala mohutná řeka, ve které není nouze ani o krokodýly. Že by Jižní Amerika?

A hvězda seriálu Ulice, oblíbená herečka Patricie Pagáčová pozdravila své kamarády na instagramu z Malediv. Její náhlý odjezd s manželem Tiborem sice nebyl předem avizovaný, ale naprosto pochopitelný. Herečka zveřejnila, že spolu čekají miminko, nastoupili do letadla a oba zmizeli užívat si exotiky.

„Prý se tomu říká babyboom, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tak tedy zdravím z babyboomu,“ napsala svým fanouškům.

GALERIE: Celebrity na dovolené 1 / 6 Zdroj: Instagram Celebrity na dovolené - Kazma 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Právě Maledivy, ostrovy v Indickém oceánu, by se v tomto roce málem daly označit jako „Český celebritov“. Jedna populární osoba tam na dovolené střídá druhou. Po plážích se tam letos procházeli například úspěšný tenista Tomáš Berdych se svojí manželkou Ester, modelka Veronika Kopřivová s partnerem Miroslavem a další.

Nechyběla mezi nimi podle portálu expres.cz ani modelka Vlaďka Erbová. A ta si své volno v exotice užila na plné pecky! "Holky, máte to taky tak, že když vaříte doma, to jídlo si nevychutnáte tak, jako když vaří kdokoli jiný? Miluju hotelové snídaně!" brnkla na city žen, které si také umí užívat toho, když nemusí "stát u plotny".

Řada celebrit kvůli pandemii změnila své zaměření. Připomeňte si příběhy některých z nich v reportáži: