Chorvatsko zaplavila hejna komárů! Nepomáhají ani speciální postřiky

Komáři se přemnožili v regionu Slavonie, který leží při východních hranicích Chorvatska se Srbskem. Přestože tamní úřady už začaly s likvidací téměř před týdnem, komáři jsou odolní. To dokládá také video, které natočil v pondělí večer sarvašský farář Mario Brkić.



"Chci ukázat, co je to napadení komáry a do jaké míry se v této oblasti komáři vyskytují,“ řekl farář ve videu, ve kterém zachytil zeď domu doslova obsypanou hmyzem.



Pouhý den po natočení videa úřady znovu zahájily likvidaci, snaží se upravit vzduch v zemi. Speciální postřik letadla aplikovala od osady Sarvaš do Podravlje a zasáhla oblast o celkové rozloze 1300 hektarů.



Podle portálu Dnevnik.hr vyjde tato likvidace na 450 tisíc kun (okolo 1,5 milionu korun). "Je potřeba se s touto situací vypořádat a udělat vše pro to, aby se invazi komárů zabránilo,“ myslí si Brkić.

Chorvatsko bojovalo s komáry také v roce 2019. Podívejte se na reportáž: