Další ostře sledovaný start! Astronauti poletí v použité lodi Crew Dragon

Samotný start v rámci mise Crew-2 je naplánován na pátek 5:49 EDT (11:49 SELČ), původně se počítalo se čtvrtkem, v dráze letu ale panovalo špatné počasí, odlet byl proto o 24 hodin posunut.

Loď Crew Dragon vynese do vesmíru již použitá raketa Falcon 9 z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Významným milníkem je to, že čtveřice astronautů tentokrát k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vyrazí v již jednou použité lodi Crew Dragon, opět se tak posune hranice znovupoužitelnosti raket a lodí společnosti SpaceX.

Mise Crew-2 se účastní mezinárodní posádka, k ISS vyrazí astronauti NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír) Shane Kimbrough a Megan McArthurová, kteří poletí v pozici velitele mise a pilota, doprovodí je astronaut JAXA (Japonská vesmírná průzkumná agentura) Akihiko Hoshide a astronaut ESA (Evropská vesmírná agentura) Thomas Pesquet, kteří budou složit jako specialisté.

Pokud nedojde k dalším odkladům, měl by Crew Dragon zadokovat u ISS v sobotu v 5:10 EDT (11:10 SELČ). Přípravu na misi, start a dokování NASA vysílá živě a vy je můžete sledovat v tomto článku.

První stupeň Falconu 9 by se měl pokusit přistát na plošině Of Course I Still Love You, která bude v Atlantiku.

NASA slaví také velké úspěchy na Marsu, podívejte se na reportáž TV Nova o prvním letu marsovského vrtulníku Ingenuity:



