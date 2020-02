Dcera oběti z Prešova čeká na testy. "Snad našli něco z mojí mamky," říká

V sutinách panelového domu ve slovenském Prešově, který 6. prosince zničil výbuch plynu, byly nalezeny tělesné pozůstatky. Vzorek DNA by měl potvrdit, zda patří nezvěstné 70leté ženě. Její dcera doufá, že by ji konečně mohla pohřbít.

Čtyři muži pomocí dvou bagrů museli na skládce postupně přetřídit téměř devět tisíc tun materiálu z ruiny. V sutinách se podařilo najít i to, co se zoufale hledalo od začátku demolice výbuchem zničeného paneláku - pravděpodobně jde o tělesné ostatky nezvěstné důchodkyně z 12. patra.

"Našli nějaké ohořelé ostatky, ale nevědí, komu patří, tak jsem byla na odběru toho biologického materiálu," popsala dcera pravděpodobné poslední oběti výbuchu Ingrid Pelechová.

Kdyby testy DNA potvrdily, že nalezené kosti patří nezvěstné, její dcera by ji mohla konečně pohřbít a důstojně se s ní rozloučit. "Velmi doufám, že to, co právě odešlo na expertízu, bude něco z mojí mamky, aby se to mohlo konečně uzavřít," dodala Ingrid.

Objevit se podařilo také šperky, rodinné fotografie, upomínkové předměty nebo část cestovního pasu. Všechny tyto věci policie lidem odevzdá po skončení třídění. To může trvat ještě nejméně měsíc, protože jde o zdlouhavý proces, při kterém se všechno třídí hned dvakrát.

"Společnost Ozón Hanušovce se rozhodla, že tuto službu poskytne jen za cenu nákladů bez nároků na zisk," informovala Eva Čurdová, místopředsedkyně představenstva společnosti Ozón Hanušovce, která pracuje na třídění.

Za uložení už rozdrcených sutin na skládku si firma bude účtovat 25 eur za tunu, tedy asi 650 korun. S příspěvkem do fondu životního prostředí se cena ještě může vyšplhat na v přepočtu téměř osm milionů korun. Přes devět milionů korun přitom už stála přeprava sutin.