Detaily rozloučení s Chramostovou: Čestná stráž a květiny na jevišti!

Na budově Národního divadla, kde Vlasta Chramostová před sedmi lety v den svých 85. narozenin ukončila hereckou kariéru, už visí černý prapor. Na náměstí Václava Havla, známém jako piazzetta, také vzniklo pietní místo, kde už se začínají hromadit svíčky a květiny od fanoušků.

Právě Národní divadlo se ve spolupráci s rodinou ujalo posledního rozloučení, které bude v pondělí 14. října od 11 hodin. "Divadlo bude otevřeno již o půl hodiny dřív pro veřejnost, kdy se bude moct veřejnost poklonit rakvi a složit květiny na jeviště. Jako čestné stráže se objeví kolegové paní Vlasty Chramostové a osobnosti veřejného života," sdělil mluvčí divadla Tomáš Staněk.

S Vlastou Chramostovou se lidé loučí i v jejím rodném městě. Například v Městském divadle bude mít pietní místo a kondolenční knihu.

O tom, že by její pohřeb měl být se státními poctami, mluvil signatář Charty 77 Pavel Rychetský. Jeho slova vzápětí kritizoval prezident Miloš Zeman. Podle něj by se Rychetský měl raději starat o svoji práci na Ústavním soudu, kterou prý zanedbává a neměl by se podle prezidenta motat do politiky.

"To mohu doložit tím, že v Ústavním soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena," uvedl Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1. Zároveň ale řekl, že proti rozloučení s Chramostovou se státními poctami nic nemá.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vnímá pohřeb Vlasty Chramostové se státními poctami jako věc jasnou a logickou a slovní přestřelky považuje za nevhodné. "Aspoň na chvilku počkejme a vzdejme jim úctu a ty debaty nechme na později," prohlásil Zaorálek.

Zesnulá herečka si vysloužila i veřejné poděkování od pražského arcibiskupa Dominika Duky za pomoc chartistům ve vězení. Díky balíkům, které posílala, si tehdy přilepšil sám Duka, ale například i Václav Havel.