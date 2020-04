Deváťáci, začněte šprtat. Do škol se vrátí už v květnu, přijímačky budou

Zoufalost pociťovali žáci posledního ročníku základních škol i jejich rodiče. Jasno dlouho nebylo v otázce jejich návratu do škol, a hlavně přijímacích zkoušek na střední školy. Konečně dostali zelenou.

11. květen, to je den, kdy se do škol vrátí i deváťáci. Rozhodlo se o tom ve čtvrtek 30. dubna na jednání vlády. Podmínky budou totožné jako pro žáky prvního stupně, do škol budou smět pouze v patnáctičlenných skupinkách. Nyní je na školách, aby zajistily dostatek pedagogů i učeben.

„Od 11. května tak bude možná osobní přítomnost nejen žáku posledních ročníků středních škol, jak bylo avizováno již dříve, ale zároveň se mohou vrátit i žáci 9. ročníků základních škol,“ uvedl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (za ANO). Důvod je jasný, žákům by pobyt ve škole měl pomoci v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

Účast na výuce je dobrovolná. Žáci se neobejdou bez zvýšených hygienických opatření, které ale vláda ponechává na rozhodnutí školy. To rozhodne, zda žáci musejí mít roušky i během výuky, může třídy vybavit dezinfekcí nebo ochrannými štíty.

Do školy se 11. května vrací také studenti posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to z důvodu přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky či na absolutoria. Všechny závěrečné a přijímací zkoušky se ale budou konat nejdříve v červnu.

Otevření škol je náročné i pro ředitele, chybí jim dostatek pedagogů, prostory i ochranné pomůcky. Podívejte se na reportáž: