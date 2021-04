Dívka se zřítila z vysokých hradeb. Děsivý pád zachytily městské kamery

Z patnáct metrů vysokých hradeb spadla v pondělí večer v Brně nezletilá dívka. Byla zřejmě pod vlivem alkoholu. Pád přežila, ale do nemocnice ji záchranáři převezli ve velmi vážném stavu. Celý pád zachytily bezpečností kamery. Záznam policisté zveřejnili s tím, že chtějí upozornit na to, že děti jsou v tomto období méně pod dozorem a často dochází ke zbytečným úrazům.

Záběry, ze kterých mrazí. Podle policistů by mohly vyburcovat rodiče, aby své ratolesti více hlídali a kontrolovali. Děti, které nechodí do školy, stále více využívají větší volnost k zábavě, která může končit tragicky.

"Za strážníky do Nádražní ulice přiběhl muž, který je upozornil, že se tam zhruba přibližně z 15metrové výšky zřítila dívka do parku. Strážníci se pokoušeli zjistit kvůli medikaci, zda dívka nepila nějaký alkohol," uvedl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

To se nakonec potvrdilo, podle přátel měla předtím pít víno. Nezletilá dívka dopadla do parku za lavičky, hrůzostrašný pád přežila a nyní by měla být mimo ohrožení života.

"V neděli jsme přijali do Dětské nemocnice pacientku, která byla po pádu z výšky. Její stav je nyní stabilizovaný. Rozsah zranění nebudeme vzhledem k věku komentovat," sdělila televizi Nova mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Strážníci rovněž potvrdili, že na toto konkrétní místo v poslední době přichází mnoho mladých lidí, kteří na vysokých zdech brněnských hradeb popíjí alkohol a riskují pád.