Divočáci se nebojí už ani ve městech! Po Hradci pobíhala bachyně

Je to jen několik dní, co se královéhradeckou čtvrtí s rodinnými domy, hřišti, základní nebo mateřskou školou procházela po chodníku samice divokého prasete. Dopravní předpisy pochopitelně ignorovala, vstoupila do silnice a málem zůstala pod koly muže, který jel do práce.

Podle myslivců není takové chování vůbec ničím výjimečným, zejména na podzim. Přes léto jsou divočáci v lesích nebo v lánech kukuřice, letos například zemědělci uvádějí, že až čtvrtina úrody kukuřice je prasaty zničená, na podzim ale ztrácejí ostych.

Kvůli nedostatku potravy a životního prostoru se přibližují k lidským obydlím a nakráčejí dokonce i přímo mezi domy. Jakoby prasata věděla, že se jim tam vlastně nemůže nic stát. Myslivci je mezi domy střílet nemohou a odlákat divočáky pryč, není také vůbec jednoduché.

Sama o sobě prasata nezaútočí, jenže například pokud by na ně vystartoval pes, mohou se změnit v útočící kolos. Letos problémy s prasaty hlásí například Zbraslav, Česká Kamenice nebo Sokolov. A zbavit se prasat zkoušejí různými způsoby.

Právě Sokolov na to jde vědecky, pomocí ultrazvukových odpuzovačů, jinde zkoušejí chemické odpuzovače a někdo dokonce radí vyskládat cestičku z mrtvých ryb až mimo obec. Ve španělské Galicii zase sestavili rotu lučištníků, která drží hlídky a prasata kosí smrtícími šípy.