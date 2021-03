Do ledové vody si bere malířské plátno! Vytvořila už desítky obrazů

Luisa Püschelová malovala od dětství, ale s malířským plátnem se poprvé do ledové vody zabořila v roce 2019. Na plátno přenáší své pocity, které má z místa, kde se zrovna otužuje. Barvy dokonce ředí původní vodou.

"Podle pocitu míchám barvy, které se mi ten den líbí, nebo které by mohly s vodou rezonovat. Vnímám vodu, ten chlad, unáším se energií, a pak postupně vzniká obraz, automaticky, vůbec neřeším tahy."

Malování ve zmrzlé vodě ale není vždycky med. Když se teplota vzduchu dostane pod nulu, barvy zamrzají a nejdou roztírat. Letos právě kvůli drsnému počasí stihla namalovat jen čtyři obrazy, pro ten jedenadvacátý si vyrazila do Krušných hor.



"Já jsem si to užívala od začátku do konce, i když teď mám klepavku. Je to podle toho, jak se to prokrvuje a samozřejmě podle počasí. Když je takhle zataženo, tak to nevadí, protože nesněží, nefouká, nesteče mi to, co jsem namalovala."



Voda ji inspiruje celý život, možná i proto, že se narodila ve znamení ryb. Někdy sedí na ledové tříšti i půl hodiny, než najde správné vibrace. Rekord si vytvořila v jezeře nedaleko Kolína, kde se nechala unášet přírodou téměř padesát minut.



"Každý obraz je jedinečný podle toho, jak je jedinečná voda toho daného místa. Někdy přímo ukazuje struktury krajiny, jindy je to abstraktivní krajina."

Éterická Louisa už svoje díla zapůjčila na několik výstav a také do pořadu Jaroslava Duška Duše K. Do budoucna plánuje namalovat jeden obraz z každého měsíce z nejstudenějšího místa v republice, a celou sbírku pak využít na dobrou věc.



"Skrze výstavy bych chtěla vytvořit projekty na podporu vody. Částečný výtěžek z maleb obrazů by šel třeba na čištění, protože samy z vody pocházíme."