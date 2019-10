S Gottem se přijedou rozloučit tisíce fanoušků, Praha bude kolabovat

Tisíce fanoušků zamíří v pátek do Prahy, aby se rozloučily s legendárním zpěvákem Karlem Gottem. Na davy zarmoucených hostů se chystají dopravci, kteří jsou v případě potřeby připraveni posílit dopravní spoje. Ve městě se současně konají další významné akce, takže v ulicích bude opravdu rušno.

I když jízdenky do Prahy zatím nejsou u českých dopravců zcela vyprodány, místa začínají rychle ubývat. "Předpokládáme, že zájem o cesty do Prahy na rozloučení s panem Gottem se bude projevovat v následujících dnech. Myslíme si, že se lidé zatím budou rozhodovat. My jsme připraveni naše spoje posilovat. Předpokládáme nasazení posilových spojů na vlaky i autobusy," řekl Aleš Ondrůj, mluvčí společností RegioJet.

"Žádná zvláštní opatření nepřipravujeme. Průběžně sledujeme počty reverzací. V případě rychlého nárůstů rezervací posílíme spoje," řekla TV Nova mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Vyprodané zatím nejsou ani lístky u společnosti Leo Express a FlixBus.

Ve městě se čekají desetitisíce lidí. Okolí Žofína bude muset být pravděpodobně uzavřeno pro auta. Dá se očekávat, že celou akci budou v Praze provázet dopravní problémy.

Další komplikací je fakt, že ve stejný den se bude hrát mezistátní fotbalové utkání Česko vs. Anglie, takže v ulicích hlavního města se budou pohybovat také stovky anglických fotbalových fanoušků, kteří nemají ve světě právě tu nejlepší pověst. Také se bude konat světelný Signal Festival, jehož fanoušci také už několik let zaplňují ulice pražského centra.

Předpokládá se, že do Prahy dorazí lidé z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Český slavík měl tisíce fanoušků například v Německu, Rakousku a Slovensku. Jeden ze slovenských příznivců neváhal ani přijet zapálit svíčku až k Bertramce, kde Gott s rodinou žil. Více najdete zde.



Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. "Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela, Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami," napsala Ivana Gottová.

Veřejnost se bude moci se zlatým slavíkem rozloučit v pátek 11. října na Žofíně. O den později se bude v katedrále svatého Víta konat zádušní mše, která bude jen pro zvané. Sobota má být zároveň dnem státního smutku.



Karel Gott má po celém světě tisíce fanoušků