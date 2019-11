Do Sametové revoluce zbýval týden, z vězení pustili disidenta Vondru

Před třiceti lety zbýval přesně týden do vypuknutí sametové revoluce. Kromě jiného byl tehdy z vězení propuštěn Alexandr Vondra, který byl odsouzen tehdejším režimem za disidentskou činnost. Rušno ale bylo i za hranicemi Československa. Po pádu Berlínské zdi se začalo mluvit o sjednocení Německa.

Je pátek 10. listopadu 1989. Rudé právo píše o nerovnoměrné výstavbě bytů a první hodiny na svobodě si užívá Alexander Vondra - disident a signatář Charty 77 i jeden z iniciátorů petice Několik vět.

"Začátkem listopadu jsem byl ve vězení na Pankráci a třídil jsem tam knížky, seděl jsem tam za několik vět a za palachiádu," vzpomíná Vondra dnes.

Vondra byl v podmínce za kladení květin u sochy svatého Václava. Svou disidentskou činností ji ale prý porušil. Veřejná bezpečnost si pro něj přišla 18. září.

"Usnesením vyšetřovatele StB ze dne 26.7.1989 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřováni spáchaný rozšiřováním tiskoviny pod názvem "Několik vět", která svým obsahem pobuřuje proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky," psalo se v dobovém dokumentu.

"I za branami věznice bylo patrné, že se něco děje, nedalo se utajit, jak se ti Němci dostávali přes ambasádu a nechali tu trabanty," doplňuje Vondra.

Prvních 24 hodin svobody už zažívalo Německo. Den po pádu berlínské zdi se mluví o jeho sjednocení. Do 10. listopadu uprchlo přes Československo do západního Německa přes 60 tisíc východních Němců. Odhaduje se, že do konce roku jich bylo až 80 tisíc.