Drony létají i v zakázaných oblastech, hrozí za to pokuty

Stále víc lidí používá drony i na místech, kde je to zakázáno. Například v národních parcích se létat nesmí vůbec, v přírodních rezervacích to jde se souhlasem jejich správců. Jenže ani hrozba pokuty piloty dronů neodradí. Například v Moravském krasu se dva drony zřítily do Macochy a třetí mohl zdevastovat hnízdo chráněného sokola stěhovavého.

Kdekdo se rád pochlubí krásným záběrem z výšky. Pro hnízdící ptáky je ale přelet dronu životu nebezpečný. Třeba pro chráněné sokoly stěhovavé v Moravském krasu.

"On je hodně citlivý na rušivou činnost a kromě jiných věcí tady došlo k tomu, že skupina lidí si tady chtěla vypustit dron a podívat se na zdejší skály. Pokud by k tomu došlo, tak by došlo k vyrušení samičky, která je na snůšce," vysvětlil strážce přírody CHKO Moravský kras Radovan Mezera. Zvuk dronu je velmi výrazný a dravce dokáže natolik vyděsit, že se na hnízdo už nemusí vrátit.

Podle nařízení vlády o chráněné krajinné oblasti Moravský kras nemůžou drony a bezpilotní modely letadel létat nad první a druhou zónou bez povolení. "Se obrátí na naše pracoviště, požádat o to, vysvětlit důvodu, lokalitu. Zpravidla tyhle lety povolíme," reagoval Leos Štefka ze správy CHKO Moravský kras.

Porušovat zákaz se rozhodně nevyplatí. Pokuty mohou být velmi vysoké. Pro fyzickou osobu je to do 100 000 a pro právnickou osobu do dvou milionů. Dva drony se podle ochranářů už zřítily i přímo do Macochy.

"Naštěstí pro přírodu prý jejich majitelé neměli snahu je z propasti dostat na vlastní pěst," doplnil Štefka. Na drony pracovníky správy nejčastěji upozorní návštěvníci. Vystopovat ale dokážou i autora záběrů, který se jimi pochlubí na sociální síti.